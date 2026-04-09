Минприроды Калининградской области проверило берег реки Прохладной, где нашли свалку покрышек

В Багратионовском районе уберут незаконную свалку и привлекут к ответственности собственника участка. Об этом говорится в ответе министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области на официальный запрос «Клопс».

На прошлой неделе специалист ведомства выезжал на место по координатам, предоставленным жителями. Покрышки действительно оказались на берегу реки Прохладной.

Чтобы установить владельца земельного участка, министерство направило запрос в управление Росреестра по Калининградской области. Будет решаться вопрос о привлечении собственника к административной ответственности.

Территория находится в водоохранной зоне — 200 метров от береговой линии. Редкие виды птиц, о которых сообщал очевидец, там не обнаружены. Других жалоб на нарушения в этом месте не поступало.

«Министерством будут инициированы мероприятия по оперативной ликвидации несанкционированной свалки отходов», — сообщили в ведомстве.