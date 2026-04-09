В Калининграде капитально отремонтируют Черняховского и Ленинский проспект: что изменится

В Калининграде готовится капитальный ремонт центральных магистралей — улицы Черняховского и Ленинского проспекта. Подробности изложены в материалах сайта госзакупок.
Власти города заказывают разработку проектной документации. Речь о комплексном изменении центра города с полным обновлением дорожного покрытия. Оно должно прослужить не менее 15 лет.
Параллельно пересмотрят организацию движения:
- настроят автоматизированное управление светофорами;
- обновят дорожные знаки и разметку;
- переустроят перекрёстки, чтобы снизить заторы и повысить пропускную способность;
- не исключено, что будет сделана выделенная полоса для общественного транспорта посередине улицы.
Отдельный блок посвящён трамвайной инфраструктуре. Власти делают ставку на развитие этого транспорта. В рамках капремонта:
- полностью обновят трамвайные пути;
- модернизируют трамвайный узел на пересечении Ленинского проспекта и Черняховского;
- предусмотрят решения для увеличения скорости и надёжности движения.
Практически все инженерные сети в зоне работ затронет переустройство. Это касается и ливнёвки, и электросетей, и газоснабжения.
Планируется расширить тротуары. В некоторых местах уберут торговые павильоны и рекламные конструкции, сделают новое освещение и обновят остановки.
Срок подготовки проектной документации — до 2028 года. После этого станет понятно, когда начнётся сам ремонт.
