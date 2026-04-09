16:46

В Калининграде капитально отремонтируют Черняховского и Ленинский проспект: что изменится

  1. Калининград
Автор:
В Калининграде капитально отремонтируют Черняховского и Ленинский проспект: что изменится - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде готовится капитальный ремонт центральных магистралей — улицы Черняховского и Ленинского проспекта. Подробности изложены в материалах сайта госзакупок. 

Власти города заказывают разработку проектной документации. Речь о комплексном изменении центра города с полным обновлением дорожного покрытия. Оно должно прослужить не менее 15 лет.

Параллельно пересмотрят организацию движения:

  1. настроят автоматизированное управление светофорами;
  2. обновят дорожные знаки и разметку;
  3. переустроят перекрёстки, чтобы снизить заторы и повысить пропускную способность;
  4. не исключено, что будет сделана выделенная полоса для общественного транспорта посередине улицы.

Отдельный блок посвящён трамвайной инфраструктуре. Власти делают ставку на развитие этого транспорта. В рамках капремонта:

  1. полностью обновят трамвайные пути;
  2. модернизируют трамвайный узел на пересечении Ленинского проспекта и Черняховского;
  3. предусмотрят решения для увеличения скорости и надёжности движения.

Практически все инженерные сети в зоне работ затронет переустройство. Это касается и ливнёвки, и электросетей, и газоснабжения. 

Планируется расширить тротуары. В некоторых местах уберут торговые павильоны и рекламные конструкции, сделают новое освещение и обновят остановки. 

Срок подготовки проектной документации — до 2028 года. После этого станет понятно, когда начнётся сам ремонт.

В Калининграде капитально отремонтируют дублёр Ленинского проспекта.

1 911
Дороги