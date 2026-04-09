В Калининграде отремонтируют бывшее здание народной школы для мальчиков на Мореходной

В Калининграде отремонтируют бывшее здание народной школы для мальчиков на Мореходной - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
КГТУ готов выделить 12 млн рублей на капитальный ремонт крыши одного из корпусов Калининградского морского рыбопромышленного колледжа на улице Мореходной, 3а. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На строительно-монтажные работы отводится 120 дней. Их будут вести с учётом того, что у здания есть охранный статус объекта культурного наследия муниципального значения. 

Корпус, в котором располагалась народная школа для мальчиков, построен в 10-х годах XX века. У четырёхэтажного дома декоративно оформленный фасад. 

