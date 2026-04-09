В Калининграде отремонтируют бывшее здание народной школы для мальчиков на Мореходной

КГТУ готов выделить 12 млн рублей на капитальный ремонт крыши одного из корпусов Калининградского морского рыбопромышленного колледжа на улице Мореходной, 3а. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



На строительно-монтажные работы отводится 120 дней. Их будут вести с учётом того, что у здания есть охранный статус объекта культурного наследия муниципального значения.

Корпус, в котором располагалась народная школа для мальчиков, построен в 10-х годах XX века. У четырёхэтажного дома декоративно оформленный фасад.