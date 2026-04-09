В Калининграде отметили 81-ю годовщину штурма Кёнигсберга масштабным концертом и полевой кухней (фото)

В Калининграде в обновлённом Театре эстрады прошли памятные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине штурма города-крепости Кёнигсберг. На событии во вторник, 8 апреля, побывали журналисты «Клопс».

Патриотическая акция развернулась в сквере перед бывшим Домом искусств. В течение дня работала фотовыставка «Идеальный штурм», а волонтёры раздавали «Ленты памяти». Была организована полевая кухня: раздавали гречневую кашу с мясом и чай с облепихой.

Торжественная часть продолжилась в большом зале Театра эстрады. На мероприятие пригласили ветеранов, представителей общественных организаций, школьников, сотрудников предприятий и учреждений.

«Мы храним историческую преемственность. Наши дети сегодня с гордостью поют песни военных лет, приобщаясь к великому прошлому своей страны. Мы возвращаемся к нашей истории, к её истокам, ибо мы народ, который чтит свои корни и своих героев. Наши скверы, улицы, парки и набережные носят имена тех, кто отдал жизнь за свободу и мирное небо. Они навеки с нами, их подвиг бессмертен», — подчеркнула на церемонии глава администрации Елена Дятлова.

В рамках мероприятия подвели итоги конкурса «Патриот Земли Российской имени Великого князя Александра Невского», который проводят уже 18 лет. В этом году участие в нём приняли 35 человек.

Победителями стали:

в номинации «Литературное творчество» — Анатолий Кокорин;

в номинации «Журналистика» — Константин Морозов;

в номинации «Педагогика» — Наталья Мендельсон;

в номинации «Музыкальное творчество» — Тахир Джумабаев;

в номинации «Изобразительное искусство» — Алина Степура;

в номинации «Сохранение исторической памяти» — Сергей Якимов.

Завершилось мероприятие концертом мужского хора «Русский формат».