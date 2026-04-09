Новая жизнь здания, где когда-то был кинотеатр «Октябрь»: как выглядит внутри калининградский Театр эстрады (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде завершили очередной этап модернизации здания бывшего Дома искусств, где теперь размещается Театр эстрады. Первым крупным мероприятием стало торжественное собрание, посвящённое Дню штурма и взятия города-крепости Кёнигсберг. В обновлённом здании на Ленинском проспекте в среду, 8 апреля, побывали корреспонденты «Клопс».

Здесь отремонтировали фойе на втором этаже, где открыли историческую мозаику вдоль всей стены, и гримёрные. Глава администрации города Елена Дятлова рассказала, что подрядчик трудился практически круглосуточно, чтобы сдать работы к празднику 9 апреля.

«Теперь фойе современное, стильное и функциональное пространство», — отметила сити-менеджер.

В здании заменили облицовку стен и полов, смонтировали подвесную потолочную конструкцию, модернизировали систему отопления и обновили мебель. В театре теперь есть подъёмная платформа для маломобильных посетителей и дополнительный эвакуационный выход.

В предыдущие годы в здании капитально отремонтировали залы и фасад, благоустроили прилегающую территорию. Теперь в Театре эстрады могут проходить не только концерты и спектакли, но и выставки, творческие встречи и другие мероприятия.