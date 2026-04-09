«Целый час уговаривали»: в Калининграде мошенники выманивают паспортные данные под предлогом записи к врачу

Жители Калининграда столкнулись с новым видом телефонного мошенничества. Об этом рассказали «Клопс» в одной из городских поликлиник в Московском районе в четверг, 9 апреля.

Незнакомцы звонят горожанам и пытаются выманить паспортные данные под предлогом записи на флюорографию. В поликлинике об этом стало известно по чистой случайности.

«У нас небольшой участок, — рассказала «Клопс» медсестра Елена. — Поэтому я, бывает, действительно сама пациентам звоню, если нужно их пригласить или что-то уточнить. Они меня знают лично, и у некоторых есть мой номер. И вот люди стали мне перезванивать и спрашивать, правда ли им надо делать флюорографию, они же недавно были...»

Таких случаев, по словам Елены, за последний месяц было уже около десяти. Злоумышленники бывают чрезвычайно настойчивы.

«Вот вчера пациентка мне сказала, её целый час уговаривали, — говорит медсестра. — Представьте, час! Сначала паспортные данные попросили, потом СНИЛС. Слава богу, она не послушалась».

Медики просят калининградцев быть крайне осторожными и помнить: все необходимые данные внесены в общую базу медицинского учреждения! Если медсестра приглашает вас на приём или предлагает записаться по телефону, — такое действительно возможно, — вся подобная информация в этот момент у неё уже есть. Вам могут только предложить выбрать дату и время обследования.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области «Клопс» сообщили, что злоумышленники для входа в доверие могут использовать самые разные предлоги, представляться и врачами, и сотрудниками коммунальных служб, и мастерами по установке домофона. Главное — твёрдо помнить: сообщать посторонним персональные данные ни в коем случае нельзя, за кого бы звонящий себя не выдавал.