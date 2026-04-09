ФСБ рассекретила документы о расправах нацистов в Кёнигсберге до штурма города (фото)

До взятия Кёнигсберга Красной армией местное руководство НСДАП приказало расстрелять оставшихся в городе советских и итальянских военнопленных, а также вывезенных из СССР мирных жителей. Об этом сообщается в рассекреченных архивных документах, опубликованных на сайте ФСБ России в четверг, 9 апреля.

В материалах говорится о событиях февраля — апреля 1945 года. После штурма города сотрудники «Смерша» и НКВД начали работу в Кёнигсберге и выяснили обстоятельства массовых расправ, которые нацисты устроили незадолго до капитуляции гарнизона.

Как следует из опубликованных документов, одним из задержанных стал руководитель местной ячейки нацистской партии Отто Машон. На допросе он рассказал, что партийная организация выполняла спецзадания политического отдела управления Пруссии и участвовала в расстрелах военнопленных и гражданского населения, которое содержалось в лагерях.

По словам Машона, поводом для убийств стало опасение, что оружие со складов может попасть в руки невольников, а сами они после прихода советских войск расскажут о деятельности нацистов или присоединятся к Красной армии. В документах приведена формулировка приказа, согласно которой партия распорядилась уничтожить оставшихся в городе военнопленных и вывезенных из оккупированных областей Советского Союза мирных жителей.

С начала февраля по 5 апреля 1945 года только одна партийная ячейка Машона вместе со специальным отрядом из десяти фольксштурмовцев — нарядов нацистского ополчения — расстреляла около полутора тысяч военнопленных и гражданских. Среди убитых были женщины и дети.

ФСБ также публикует докладную записку начальника управления контрразведки «Смерш» 3-го Белорусского фронта Павла Зеленина. В ней говорится, что после штурма Кёнигсберг был практически превращён в развалины, а немецкое командование до последнего не собиралось сдавать город, подготовив оборону с рвами, окопами, дотами и минными полями.

«На подходах к городу как впереди траншей, так и сзади каждой траншеи создавались минные поля. Только на одной восточной окраине города за одни сутки нашими сапёрами изъято 186 тысяч противотанковых и противопехотных мин. <...> Почти все здания города были заминированы. За два дня после вступления наших войск в городе было изъято 13 800 штук мин и 850 фугасов замедленного действия <...>», — говорится в документах.

Сразу после взятия города по приказу Зеленина в Кёнигсберге создали восемь оперативных секторов. В каждом работали группы «Смерша» и приданные им войска НКВД, которые занимались розыском причастных к преступлениям. По данным ФСБ, задержать и привлечь к ответственности людей, связанных с массовыми убийствами военнопленных и мирных жителей, советским спецслужбам удалось.