В Калининградскую область прилетела спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Калининградскую область. Об этом, ссылаясь на пресс-службу верхней палаты парламента, пишет РИА Новости в четверг, 9 апреля.

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Калининград. В день 81-й годовщины штурма Кёнигсберга спикер СФ возложит цветы к памятнику 1 200 гвардейцам воинам 11-й Гвардейской армии, павшим при взятии города в апреле 1945 года. Валентина Матвиенко проведёт встречу с губернатором области Алексеем Беспрозванных», — следует из сообщения.

В программе спикера Совфеда — посещение инфраструктурных и историко-культурных объектов, а также обсуждение модернизации общественного транспорта в регионе. Матвиенко также планирует открыть новый пешеходный маршрут в центре Калининграда.

«Завершится рабочая поездка торжественным мероприятием, посвящённым Дню героического штурма и взятия Кёнигсберга», — добавили в пресс-службе.