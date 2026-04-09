В Калининградской области устроят день бесплатной диагностики рака кожи (обновлено)

24 апреля в онкоцентре Калининградской области пройдёт день открытых дверей, посвящённый профилактике злокачественных новообразований кожи. Об этом пишут в телеграм-канале регионального минздрава.

На приём приглашают всех, кого беспокоят изменившиеся родинки, пигментные пятна или другие новообразования кожи. Врачи проведут осмотр, а при необходимости дадут рекомендации и запишут пациента на дальнейшее обследование или лечение.

«Подобные мероприятия направлены на повышение онконастороженности. На прошлом дне открытых дверей мы выявили злокачественные новообразования и уже провели пациентам необходимое лечение. Рак кожи и меланома занимают лидирующие позиции по выявляемости в регионе, поэтому мы планируем проводить такие акции регулярно в ближайшие месяцы», — заявил и.о. главврача онкоцентра региона Степан Миракян.

Обновлено в 10:44

Как отметили в пресс-службе учреждения, количество мест было ограничено, запись уже закрыта. В онкоцентре пообещали повторить акцию и посоветовали жителям области следить за новостями.