С бодрящим ветром и без намёка на стабильный «плюс»: прогноз погоды в Калининграде и области на 9 апреля

В четверг, 9 апреля, в регионе будет прохладно, ветрено и сухо. Таким прогнозом поделились специалисты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура повысится от 0...-2 градусов на восходе до +3...+5 к полудню. После обеда в Калининграде ожидается +5...+7, на побережье — около +3...+5. Будет облачно с прояснениями.

К вечеру в области снова похолодает: на закате синоптики обещают +3...+5, к полуночи — от 0 до +3 градусов. Осадков в течение суток не прогнозируется.

Ветер будет северным и северо-восточным. Ночью, утром и вечером он останется слабым или умеренным — 2-8 м/с, днём усилится до 4-10 м/с с порывами до 10-13 м/с. Атмосферное давление снизится с 768 до 767 мм рт. ст.