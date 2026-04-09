81 год спустя: в Калининграде почтили память героев штурма Кёнигсберга (фоторепортаж)

В Калининграде к мемориалу 1 200 гвардейцам возложили цветы в честь 81-й годовщины штурма Кёнигсберга. На мероприятии в четверг, 9 апреля, побывал фотокорреспондент «Клопс».
В этом году памятный день стал новым праздником, который отмечается на всероссийском уровне.
Погибших почтили минутой молчания, после чего присутствующие возложили красные гвоздики и венки к памятнику. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула и оркестра Балтийского флота.
Штурм Кёнигсберга завершился 9 апреля 1945 года. Операцией руководил маршал Александр Василевский, возглавлявший 3-й Белорусский фронт. Город-крепость удалось взять за четыре дня.
В этот же день в Калининграде открыли долгожданный пешеходный мост от «Юности» на остров Канта.