Тренер «Балтики» Андрей Талалаев попал в больницу и готовится к операции — СМИ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев уже несколько дней находится в больнице и готовится к операции на желудочно-кишечном тракте. Её должны провести послезавтра, сообщает «Спорт-Экспресс» в среду, 8 апреля.

По данным издания, наставник калининградской команды рассчитывает вернуться к работе уже на следующей неделе. При этом сам Талалаев отметил, что пока всё равно не сможет находиться на скамейке во время матчей, поскольку дисквалифицирован.

Понимаю, что многие неприятности со здоровьем у людей происходят от нервов, и обращаюсь ко всем болельщикам: берегите себя! Всем здоровья и добра!

Что же касается тренировочного процесса в этот период, то за команду я спокоен, уверен и в ребятах, и в тренерском штабе. Результат и содержание последнего матча в Махачкале связываю с эффектом перерыва на матчи сборных, во время которого впервые в истории клуба сразу шесть наших игроков были приглашены в разные национальные команды. На мой взгляд, они после возвращения выглядели не оптимально, и будем разбираться, как избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем», — сказал тренер.