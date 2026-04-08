Беспрозванных поручил за три года построить крупный медцентр в Советске

Крупный медицинский центр в Советске должны построить в ближайшие три года. Такое заявление губернатор Алексей Беспрозванных сделал на круглом столе с главврачами калининградских больниц в Областном историко-художественном музее в среду, 8 апреля.

«Медицинский центр в Советске — он четыре муниципалитета забирает на себя. Все необходимые решения уже приняты. Знаю, что уже приступили к проектированию, реализация должна быть оперативной», — сказал Беспрозванных, обращаясь к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву.

На проектирование и строительство центра выделяют почти 13 млрд рублей. Комплекс появится на улице Цветочной и будет обслуживать жителей Советского, Славского, Краснознаменского и Неманского округов.