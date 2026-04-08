Золото из Италии: волейболистка калининградского «Локомотива» стала победительницей престижного турнира

Воспитанница калининградского «Локомотива» помогла национальной команде спортсменок в возрасте до 17 лет разгромить соперниц на кубке «Корнаккья» в Италии. Об этом «Клопс» сообщили в федерации волейбола России.

В итальянском Порденоне завершился один из самых престижных юниорских турниров Европы. В этом году соревнования стали историческими: это первый международный старт, на который сборная России получила официальное приглашение после снятия ограничений МОК. Наши волейболистки выступали под национальным флагом и гимном — и сделали это триумфально.

Команда девушек под руководством опытного наставника Александра Карикова в групповом этапе уверенно «прошлась» по клубам из Италии и Португалии. В плей-офф сопротивление пытались оказать немки из «Вербанд Берлин», но и они пали под натиском российской атаки — 25:13, 25:14.

Финальное противостояние с итальянским коллективом «Арджентарио» превратилось в мастер-класс. Начало встречи шокировало местных болельщиков: связующая сборной России Мария Сугробова выдала невероятную серию подач. Счёт на табло замер на отметке 17:0, прежде чем итальянкам удалось заработать первое очко. Итог финала говорит сам за себя: 3:0 (25:6, 25:12, 25:7).

Александр Кариков отметил, что пятилетнее отсутствие на международной арене не сказалось на уровне подготовки: «Мы увидели главное — готовность российской команды бороться за самые высокие места на мировых состязаниях».