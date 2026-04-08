После публикации «Клопс» раскуроченный тротуар на Карла Маркса восстановили

После публикации «Клопс» о проблемах со свежеуложенным тротуаром на ул. Карла Маркса в Калининграде ситуацию оперативно исправили. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, рабочие приехали в воскресенье и быстро восстановили целостность мостовой.

«Удивительно, что они работали в выходной день! Теперь всё в порядке, претензий нет. Правда, непонятно, что мешало сделать всё по уму сразу. Спасибо порталу «Клопс» за помощь в решении этой проблемы», — отметил один из местных жителей.