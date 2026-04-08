На Куршской косе доделали новый переход, который должен защитить авандюну от разрушения (фото, видео)

Фото: канал национального парка «Куршская коса» / Телеграм

На Куршской косе завершили строительство нового перехода через авандюну, который должен уберечь песчаный вал от разрушения. Об этом в телеграм-канале нацпарка сообщили в среду, 8 апреля.

«Куршская коса состоит из песка, а со стороны Балтийского моря её защищает от песчаных наносов пляжевый вал — авандюна. Песок — материал сыпучий. Если по песчаному валу ходить, он разрушается. Поэтому в национальном парке строят переходы через авандюну. Выходите к морю только по ним», — призывают в администрации.

Объект на 13-м километре нацпарка начали строить в середине марта. В администрации «Куршской косы» говорили, что хотят ограничить движение туристов разрешёнными маршрутами, чтобы уберечь природный ландшафт.

