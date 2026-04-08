Как доехать до кладбища на Радоницу: в Калининграде запускают спецавтобусы

В Калининграде на Радоницу, 21 апреля, организуют специальные автобусные рейсы до городского кладбища. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
Дополнительный маршрут №16к свяжет Южный вокзал и кладбище на 16-м километре Балтийского шоссе. На линии будут работать четыре автобуса АО «Калининград-ГорТранс».
В сторону кладбища автобусы проследуют с остановками:
- Южный вокзал,
- пр. Калинина,
- ул. Багратиона,
- Музей изобразительных искусств,
- гостиница «Калининград»,
- ТЦ «Маяк»,
- ул. Театральная,
- зоопарк,
- ул. Космонавта Леонова,
- Центральный парк,
- ул. Кутузова,
- ул. Нахимова,
- ул. Вагоностроительная,
- ДК вагонзавода,
- ул. Красносельская,
- ул. Менделеева,
- автосервис,
- Балтийское шоссе,
- ул. Полевая,
- школа №9,
- Автоагрегатный завод,
- городское кладбище.
В обратном направлении маршрут пройдёт через
- автоагрегатный завод,
- школу №9,
- ул. Полевую,
- Балтийское шоссе,
- автосервис,
- ул. Менделеева,
- ул. Красносельскую,
- ДК вагонзавода,
- ул. Вагоностроительную,
- ул. Дмитрия Донского,
- ул. Огарёва,
- Центральный парк,
- ул. Космонавта Леонова,
- зоопарк,
- ул. Театральную,
- ТЦ «Маяк»,
- гостиницу «Калининград»,
- Музей изобразительных искусств,
- ул. Багратиона,
- Южный вокзал.
В мэрии уточнили, что на Пасху, 12 апреля, дополнительные рейсы по этому маршруту запускать не планируют.
