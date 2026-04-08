Как доехать до кладбища на Радоницу: в Калининграде запускают спецавтобусы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на Радоницу, 21 апреля, организуют специальные автобусные рейсы до городского кладбища. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Дополнительный маршрут №16к свяжет Южный вокзал и кладбище на 16-м километре Балтийского шоссе. На линии будут работать четыре автобуса АО «Калининград-ГорТранс».

В сторону кладбища автобусы проследуют с остановками:

Южный вокзал, пр. Калинина, ул. Багратиона, Музей изобразительных искусств, гостиница «Калининград», ТЦ «Маяк», ул. Театральная, зоопарк, ул. Космонавта Леонова, Центральный парк, ул. Кутузова, ул. Нахимова, ул. Вагоностроительная, ДК вагонзавода, ул. Красносельская, ул. Менделеева, автосервис, Балтийское шоссе, ул. Полевая, школа №9, Автоагрегатный завод, городское кладбище.

В обратном направлении маршрут пройдёт через

автоагрегатный завод, школу №9, ул. Полевую, Балтийское шоссе, автосервис, ул. Менделеева, ул. Красносельскую, ДК вагонзавода, ул. Вагоностроительную, ул. Дмитрия Донского, ул. Огарёва, Центральный парк, ул. Космонавта Леонова, зоопарк, ул. Театральную, ТЦ «Маяк», гостиницу «Калининград», Музей изобразительных искусств, ул. Багратиона, Южный вокзал.

В мэрии уточнили, что на Пасху, 12 апреля, дополнительные рейсы по этому маршруту запускать не планируют.