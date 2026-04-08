Лариса Долина добилась в суде компенсации от мошенников: читайте в журнале «Калининградская антенна»

Лариса Долина добилась в суде компенсации от мошенников. Певица подала иск против тех людей, которым передавала деньги. Напомним, что четверых фигурантов дела приговорили к различным срокам тюремного заключения — от четырёх до семи лет.

Изначально Долина выдвигала требования на взыскание 176 миллионов, потом снизила до 114. Артистка недавно признавалась, что ей и её семье до сих пор угрожают. По словам директора Долиной, виновные уже найдены.

«Причастных уже нашли. Один преступник находится под подпиской о невыезде и даёт показания. Относительно двух других дел все еще ведется доследственная проверка. Извинения Ларисе Долиной уже принесли», — заявил Сергей Пудовкин.

Другие новости из мира звезд читайте в журнале «Калининградская антенна»: