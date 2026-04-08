В Калининграде капитально отремонтируют дублёр Ленинского проспекта

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде капитально отремонтируют улицу Серпуховскую, которая сейчас является дублёром Ленпроспекта от Портовой до Багратиона. Проектная документация размещена на портале госзакупок.

Будет полностью обновлено дорожное покрытие. Сейчас улица разбита так. что машины с трудом проезжают. Здесь изменится организация движения, появятся новые фонари и зелёные зоны для отдыха.

На схемах, представленных муниципальным казённым учреждением «Городское дорожное строительство и ремонт», выделены участки, где предстоит заменить покрытие. Планируется также реконструировать ливневую канализацию: после дождей здесь регулярно затапливает дорогу.