В Калининградской области растёт производство мяса, молока и яиц

В Калининградской области растёт производство мяса, молока и яиц
В Калининградской области в январе-феврале производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий составило 24,3 тыс. тонн в живом весе. Это на 9% больше, чем за такой же период 2025 года, сообщает Калининградстат.

Молока произведено 37,6 тыс. тонн (рост на 0,1%), яиц — 52,3 млн штук. Это на 8,3% больше, чем в 2025 году.

На конец февраля поголовье в хозяйствах всех категорий составило:

  • крупного рогатого скота — 154,2 тыс. голов (+4,9%);
  • свиней — 370,3 тыс. голов (+3,1%);
  • птицы — 3,5 млн голов (+12,1%);
  • овец и коз — 63,8 тыс. голов (+5,0%).
  1. По итогам 2025 года отмечено снижение объёмов производства скота и птицы на убой на 4,9%. 
