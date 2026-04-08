Сугроб из дорожной соли «забыли» в Калининграде на проспекте Победы (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На проспекте Победы в Калининграде местные жители обнаружили изрядную кучу неиспользованной соли, которой зимой посыпали дороги. Горожане пожаловались на это в официальном паблике губернатора области Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

Сугроб, в котором, по примерной оценке, не меньше 60, а то и 80 килограммов материала, Александр П., живущий неподалёку, обнаружил вечером в понедельник, 6 апреля, гуляя с собакой. К вечеру среды он всё ещё оставался на прежнем месте.

«Там такой тупичок, — рассказал мужчина «Клопс», — куда мало кто заходит, с дороги его не видно. Видимо, кто-то из рабочих, которые собирали жёлтые ящики, решил немного облегчить себе задачу и просто высыпать остаток».

Кто именно и когда соль выбросил, Александр не видел, но внешне она точно больше похожа на техническую, чем на пищевую: кристаллы крупные, серые. По его мнению, маловероятно, что её мог принести кто-то из обычных людей. А вот ящик с реагентом для посыпки дорог зимой в 100-150 метрах от этого места он замечал.

Калининградка Ирина Ю., которую тоже возмутила эта ситуация, считает, что за такое разбазаривание недешёвого материала нужно «наказывать рублём», вычитая его стоимость из зарплаты виновника.

Представитель администрации Калининграда, ответивший на жалобу Александра, пообещал, что МБУ «Чистота» ликвидирует россыпи соли в течение недели. Кроме того, руководство учреждения проведёт беседу с сотрудниками и напомнит, как правильно утилизировать неиспользованные реагенты.