В Калининградской области за год промышленное производство выросло на 28,1%

В Калининградской области в феврале объёмы промышленного производства выросли на 28,1% по сравнению с таким же месяцем 2025 года. Об этом сообщает Калининградстат.

Добыча полезных ископаемых увеличилась в 2,7 раза, производство электроэнергии — на 11,8%. В обрабатывающих производствах объёмы в среднем выросли на 27,9%, в частности по отраслям: 

  1. пищевые продукты — на 31,9%;
  2. обработка древесины и производство изделий из дерева кроме мебели — в 2,7 раза;
  3. лекарства — в 4,1 раза;
  4. компьютеры, электронные и оптические изделия — в 8,1 раза;
  5. автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы — на 10,9%.

Производства, в которых в регионе отмечено снижение объёмов выпуска: 

  1. напитки — на 48,8%; 
  2. текстильные изделия — на 76,1%;
  3. одежда — на 31,8%;
  4. электрическое оборудование — на 39,6%;
  5. мебель — на 11,4%.

В Калининградской области прибыль предприятий за год выросла на 83,5%.

