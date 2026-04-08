ВТБ запускает в онлайн-банке сервисы для жизни

В обновлённой версии «ВТБ Онлайн» появятся сервисы для решения повседневных задач клиентов. Они помогут спланировать отдых, обновить технику или заказать продукты домой, не выходя из банковского приложения.
В «ВТБ Онлайн» пользователи смогут не только решать свои финансовые вопросы, но и в пару кликов планировать путешествия и досуг, покупать товары: одежду, косметику и электронику, заказывать доставку продуктов. Оплачивая эти покупки картой ВТБ, клиенты получат дополнительную выгоду от банка — повышенный кешбэк до 30%. Среди преимуществ также единый вход в сервисы через «ВТБ Онлайн» и удобная авторизация по «ВТБ ID». Возможность оплаты покупок через «ВТБ Pay» повышает удобство, безопасность и скорость расчётов.
Этими сервисами также могут воспользоваться клиенты «Почта Банка», перешедшие в рамках интеграции.
«Сегодня клиент хочет получать от банка не только финансовые услуги, но и сервисы для решения повседневных вопросов. Теперь, чтобы спланировать путешествие или заказать ужин, не нужно покидать "ВТБ Онлайн". Мы создаём единую площадку, где за счёт глубокой интеграции с партнёрами каждое действие экономит клиенту время и приносит выгоду. Наша амбиция — стать для каждого клиента ежедневным помощником, который делает жизнь проще, а покупки выгоднее», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента партнёрств Даниил Поколодный.
Уже сейчас пользователям в «ВТБ Онлайн» в разделе «Живи с ВТБ» доступны первые предложения в категориях путешествий и шопинга.
В разделе «Путешествия» можно приобрести билеты от крупнейших авиакомпаний и забронировать отель или жильё для отдыха.
В разделе «Шопинг» — купить электронику и бытовую технику от ведущих производителей.
В течение года ВТБ планирует расширять функционал с новыми партнёрами: появятся сервисы развлечений, где можно купить билеты на мероприятия, в театр, кино, на концерты или фестивали.
«ВТБ Онлайн» обновил свой функционал и дизайн. В новой версии приложения можно повысить уровень обслуживания, воспользоваться сервисами от партнёров банка, а также получить онлайн-консультацию 24/7.
Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте www.vtb.ru, а также по первому требованию во всех подразделениях банка ВТБ (ПАО).