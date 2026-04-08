Каждому четвёртому — деньги: как в Калининграде поздравляют сотрудников с днём рождения

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде 24% работодателей дарят сотрудникам деньги на день рождения. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, опубликованные в среду, 8 апреля.

Подарки или цветы вручают в 31% компаний, ещё в 12% сотрудникам разрешают уйти пораньше или взять дополнительный выходной. Электронные поздравления публикуют в 20% организаций, а продукцию компании или скидки дарят лишь в 5% случаев. При этом в 37% компаний дни рождения сотрудников никак не отмечают.

Среди самих работников 66% сообщили, что в их коллективах принято дарить подарки коллегам (54% относятся к этому положительно, 12% — без энтузиазма). Чаще всего такую практику поддерживают женщины и молодые сотрудники: среди респондентов до 35 лет её одобряют 59%, тогда как среди тех, кому больше 45 лет — 52%.

Также выяснилось, что в 78% коллективов именинники сами угощают коллег — приносят или заказывают еду в офис. Более половины делают это с удовольствием, однако каждый пятый — без особой радости.

Опрос проводился с 27 марта по 3 апреля.