«Новый светофор поставил весь район раком»: калининградцы рассказали о дорожных ловушках

Ссылка Калининградцы продолжают делиться дорожными проблемами и спорными решениями городских властей. В очередной подборке рубрики «Сам себе гаишник» — пробки из-за светофора, проваливающаяся плитка и перекрытый проезд у торгового центра. «Мы стоим» Наш читатель Геннадий пожаловался на работу нового светофора на пересечении улиц Коммунистической и Автомобильной. По его словам, после установки регулятора ситуация на дороге только ухудшилась. «Он буквально поставил район раком. Время 9:40, а «Яндекс» показывает пробку даже уже не красным цветом. Пробка даже не красная — мы стоим».

Фото читателя

Яма на Минской О ней рассказала читательница Кристина. После ремонта коммуникаций на Минской начала проваливаться плитка. «Коммунальщики зимой вырыли яму, чтобы провести ремонт. После заделали, но без уплотнения слоёв дорожного пирога. В итоге плитка вместе продолжает утопать».

Либо газон, либо дорога Светлана обратила внимание на организацию пространства у филиала Третьяковки. По её словам, пешеходам там просто негде идти: варианта два и оба плохие — топтать траву или двигаться вдоль проезжей части. «Со стороны Правой набережной и от автобусной остановки — либо по газону, либо по дороге. Уже год вот такая ситуация», — рассказала Светлана. Вдоль всего музейного здания уже есть вытоптанные участки в местах, где люди срезают путь.

Проезд на Нарвской закрыли бетонными блоками Как рассказал калининградец Фёдор, участок улицы Нарвской от Горького до Гайдара оказался внутри частной территории: «После установки бетонных блоков он превратился в парковку ТЦ "Балтийская галерея"». Здесь всегда был проезд. По мнению нашего читателя, если его открыть, это помогло бы разгрузить перекрёсток Горького — Гайдара. В комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда пояснили, что организовать проезд невозможно. Участок находится в границах территории торгового центра и предназначен под парковку. Кроме того, рядом расположен детский сад №55, и пускать здесь транспортный поток нецелесообразно. В мэрии напомнили, что объезд возможен по улицам Панина и Согласия.