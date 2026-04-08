До +11 и без осадков: прогноз погоды на среду в Калининградской области

В регионе в среду, 8 апреля, ожидается прохладная и сухая погода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в Калининграде и на западе региона воздух прогреется до +7…+9°C, на востоке — до +9…+11°C, у побережья — до +5…+7°C. Осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность, на побережье — преимущественно ясно. К вечеру температура начнёт снижаться: от +4…+7°C на закате до +1…+4°C к полуночи. Погода будет малооблачной и ясной.

В течение суток будет дуть северный и северо-западный ветер. Днём он усилится до 6–12 м/с, с порывами до 13–15 м/с. Атмосферное давление составит около 768 мм рт. ст.