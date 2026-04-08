Перед Пасхой яйца перестают быть повседневным продуктом. Они становятся частью праздника: их красят, ставят на стол, дарят близким, используют для куличей и домашней выпечки. И именно поэтому выбирают их особенно внимательно.
Но на деле многие по-прежнему ориентируются не на главное. Одни ищут только белые яйца, другие берут самые крупные, третьи уверены, что чем дороже упаковка, тем лучше продукт. Хотя в случае с яйцами всё гораздо проще: к Пасхе важнее не размер и не цвет, а свежесть, качество и происхождение.
«Перед Пасхой покупатель выбирает яйца особенно внимательно, потому что это уже не просто продукт, а часть семейного праздника», — отмечает исполнительный директор птицефабрики Скалин Юрий Александрович.
И это действительно так. В такие дни на стол хочется поставить продукт, которому доверяешь.
Не самые большие — а самые свежие
Одна из самых распространённых ошибок — считать, что лучшие яйца обязательно самые крупные. На самом деле категории С0, С1, С2 говорят прежде всего о весе, а не о вкусе или пользе.
Проще говоря, С0 — просто крупнее, а С1 и С2 — не хуже, а меньше по размеру, но с большим содержанием аминокислот. Для Пасхи это особенно важно: если яйца нужны для окрашивания, многие выбирают С1 — они аккуратно смотрятся, удобно держать в руке и красиво выглядят на праздничном столе. Если же яйца нужны для куличей и выпечки, имеет значение уже не «престиж категории», а точный вес в рецепте.
Но в любом случае лучший выбор — это свежее яйцо, а не только крупное.
Почему к Пасхе особенно важно покупать местные яйца
Когда речь идёт о яйцах, свежесть напрямую связана с логистикой. Чем ближе производитель, тем меньше времени продукт проводит в пути, на складах и в ожидании поставки. А значит, тем выше вероятность, что на полку он попадает действительно свежим.
Именно поэтому к Пасхе разумно покупать местные яйца.
«Чем короче путь от производства до полки, тем выше свежесть продукта. Для яйца это принципиально важно», — говорит Юрий Александрович.
Для покупателя это означает: местное яйцо не везут откуда-то слишком долго, оно быстрее поступает в магазин и попадает на стол свежим. А это не только вопрос вкуса, но и вопрос бытовой уверенности.
Потому что в праздники особенно не хочется думать о том, сколько всего продукт успел «повидать» по дороге до города.
«Для нас важно, чтобы местное яйцо попадало в магазины быстро — именно в этом и заключается настоящее преимущество регионального производителя», — подчёркивает исполнительный директор птицефабрики.
Белые или коричневые: что лучше для Пасхи
Перед праздником многие охотятся именно за белыми яйцами — и это легко объяснить. Они лучше подходят для окрашивания: цвет на них получается ярче, а декор смотрится чище и выразительнее.
Но если говорить честно, цвет скорлупы не влияет ни на вкус, ни на качество яйца. Разница только в породе курицы и цвете ее оперения.
Поэтому для красивой пасхальной корзины белые яйца действительно удобнее. Но если важнее качество продукта, смотреть стоит не на цвет, а на более важные вещи: дату, целостность скорлупы, на производителя и, конечно, на то, где эти яйца были произведены.
Как выбрать хорошие яйца к праздничному столу
Перед покупкой достаточно проверить несколько простых вещей:
- дату — чем свежее, тем лучше;
- скорлупу — она должна быть без трещин и сколов;
- упаковку — яйца должны быть чистыми и целыми;
- производителя — предпочтение лучше отдавать местному.
На самом деле хороший выбор перед Пасхой — это не поиск «самых модных» яиц, а покупка понятного и надёжного продукта, который не вызывает лишних вопросов.
«Сегодня покупатель всё чаще выбирает не просто цену или упаковку, а понятное происхождение продукта и уверенность в его качестве», — отмечает исполнительный директор птицефабрики Скалин Юрий Александрович.
Именно поэтому локальные производители сегодня получают всё больше доверия — особенно в такие праздники, где важны не только вкус и внешний вид, но и ощущение спокойствия за качество.
Почему в Калининградской области всё чаще выбирают местное
Для Калининградской области таким понятным выбором давно стали яйца под брендом «Курочкино» от ООО «Птицефабрика Гурьевская».
Это крупнейшее автоматизированное птицеводческое предприятие региона, которое обеспечивает более 80% яичного рынка области. Производство здесь выстроено так, чтобы яйцо максимально быстро проходило путь от фабрики до полки, а значит — поступало к покупателю свежим и качественным.
И именно в этом сегодня заключается главное преимущество местного продукта.
Потому что перед праздником хочется покупать не просто привычное, а то, что произведено рядом, быстро попадает в магазины и не требует лишних сомнений.
А это и есть то, что сегодня всё чаще становится главным критерием выбора.
«Местные яйца — это всегда про свежесть, контроль качества и спокойствие покупателя», — подчёркивает исполнительный директор птицефабрики.
И возможно, это и есть самый точный ответ на вопрос, какие яйца лучше покупать к Пасхе: не самые большие и не самые «громкие», а свежие, качественные и местные.
Именно поэтому для многих жителей Калининградской области таким выбором становятся яйца «Курочкино» — как продукт, который приходит на стол свежим, понятным и по-настоящему своим.