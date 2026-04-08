Вжух — и оплата с расчётного счёта прошла

Теперь предприниматели могут платить с расчётного счёта для бизнеса по «Вжух» и SberPay QR.

Сбер запустил для индивидуальных предпринимателей сразу два новых способа оплаты с расчётного счёта — с помощью метода оплаты «Вжух» и SberPay QR.

Чтобы воспользоваться оплатой «Вжух», достаточно обновить приложение «Сбербанк Онлайн» (18+) (для iPhone необходимая версия приложения от 16.13, для Android от 17.0) и дать разрешение приложению на использование Bluetooth — никаких дополнительных настроек не требуется. Оплата доступна на биометрических терминалах Сбера.

Сценарий оплаты предельно прост: когда на экране терминала появляется сумма к оплате, клиент запускает «Сбербанк Онлайн» (18+), подносит смартфон к терминалу, выбирает нужный счёт и подтверждает операцию. Покупки можно совершать с любого экрана приложения, включая экран входа, даже при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии.

Для оплаты по SberPay QR нужно отсканировать QR-код на терминале через приложение «Сбербанк Онлайн» (18+), выбрать счёт и подтвердить платёж.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Малый бизнес ценит скорость и гибкость в расчётах. Многие предприниматели привыкли к бесконтактной оплате в повседневной жизни и хотели бы использовать такой же сценарий для бизнеса. Теперь это возможно. Мы дали клиентам свободу выбора: платить картой или напрямую с расчётного счёта — используя "Вжух" или по QR-коду».