Как жертва калининградского шоу-бизнеса попала в приют и кто ещё коротает свой век в «Доме дракона» (фото)

Ссылка В Малом Васильково, среди авторазборок, в обычном помещении живут десятки необычных отказников: змеи, игуаны, вараны, черепахи и птицееды. Корреспонденты «Клопс» провели день в центре помощи «Дом дракона» и узнали, почему техасский полоз бывает нежнее кошки и как одна змея может перевернуть жизнь.

Ссылка 31-летняя Маргарита Якутенко — мать четверых детей. У неё за плечами образование экономиста, педагогический колледж, школа маникюра и курсы герпетолога. Муж Риты четвёртый год в командировке, ей самой приходится нелегко. «И когда уже, скажем так, совсем жить было невозможно, мне пришло желание завести змею. Не знаю зачем, почему. Просто нужна была змея», — вспоминает Маргарита. На «Авито» она нашла техасского полоза — самку по имени Марианна. По словам Маргариты, животное пришлось забирать из ужасных условий — за рептилией должным образом не ухаживали и даже боялись её, поэтому Марианна была очень грязной и запущенной. Рита раньше никогда не держала змей: «Я не знала, что с ней делать. Ну вот познакомились, начали жить вместе. Я поняла, что многих рептилий заводят для игры, а потом не знают, что с ними делать, и плохо за ними ухаживают». Маргарита стала брать и других отказников. Оказалось, что у её знакомой, ветеринара-герпетолога, часто оставляли рептилий. Складывалось примерно так: животное заболевало, люди узнавали стоимость лечения и говорили — «Лучше уж нового заведём». «Я их брала к себе. Оплачивала им операции. Лечила, ухаживала. И так появились один, второй, третий, пятый, десятый. Потом, думаю, как же мне их содержать?» — делится собеседница «Клопс». Так Маргарита сняла помещение в Малом Васильково, зарегистрировав центр как АНО.

Маргарита сразу строго даёт понять: «Дом дракона» имеет ограниченные ресурсы, поэтому нет возможности принимать всех, например, красноухих черепах, которых в центре уже очень много. Но тут всегда готовы помочь информационно. Владелица повторяет твёрдо: «Мы не отдаём животных и не готовим их на пристрой». Почти каждое живущее здесь животное — инвалид. У одного рак, у другого отказывали почки и печень, у третьего переломан таз, у четвёртого ампутированы пальцы. Кого-то кормят через зонд, другому делают массаж, чтобы он сходил в туалет. Есть питомец, которого оперировали дважды и, скорее всего, будут оперировать снова. Им нужна особая забота, внимание, лечение, финансы». Маргарита называет это не приютом, а центром помощи. «Дом дракона» — это пожизненное убежище для тех, кого уже однажды предали. Здесь особенно много черепашек, и они вынуждены ютиться в небольшом пластиковом поддоне. На хорошие вольеры, к сожалению, нет ни средств, ни места. Поэтому, объясняет Маргарита, когда кто-то звонит и говорит: «Заберите, а то мы не знаем, что делать», — женщина часто вынуждена отказывать. Не потому, что не хочет помогать, а потому, что новый питомец — это не просто ещё одна клетка. Это ещё одна операция, ещё один курс лечения, ещё одна черепаха, которую нужно мыть. В своём центре Рита трудится одна, иногда ей помогают дети или муж, вернувшийся ненадолго с командировки.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Самый взрослый обитатель здесь — императорский удав Сантана, ей 22 года. В дикой природе удавы живут около пятнадцати лет, в неволе могут дотянуть и до сорока. Сантана — ветеран калининградского шоу-бизнеса: до 2020 года она работала в качестве реквизита на фотосессиях. Потом начала проявлять агрессию по отношению к людям. Её забрали домой, но хозяева боялись удава и захотели избавиться от него. Раньше Сантану кормили живыми морскими свинками. Грызуны кусались, в ранки попадала инфекция, начинались абсцессы. В центре удава уже дважды оперировали. Сейчас внушительных размеров красавица спокойно лежит на руках у Маргариты, медленно разминает мышцы и пытается заглянуть в глаза своим новым поклонникам.

Главная гордость и главная проблема — розовогорлый варан по имени Жорик. Его привезли контрабандой, таких в области больше нет ни у кого. Отказались от Жорика тоже из-за агрессии. Когда заводишь рептилию, никогда не знаешь, какой будет характер. Так же как кошки бывают спокойные, бывают агрессивные. Вот этот парень оказался агрессивным. Когда мы с ним один на один, я могу засунуть руки в террариум, погладить его. Когда есть чужие, он этого не позволит, конечно, сделать. Должен вырасти полтора метра. Хвост длинный. Такой товарищ красивый», — ласково говорит владелица центра. Капский варан по имени Нельсон — отдельная трагедия. Ему всего четыре года, а он уже сменил четырёх хозяев. За короткую жизнь он был парализован, у него отказывали почки, печень, кишечник, появился грибок. Задние лапки не работали. Сейчас Нельсон живёт в центре, и это его последний дом. Маргарита показывает его осторожно, как хрупкую вещь. «Что с ним только не было», — говорит она тихо. Нельсон маленький, юркий, с очень внимательным и осознанным взглядом.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Игуана Лерочка активно противилась тому, чтобы Маргарита доставала её из домика. История её не менее печальна, чем у остальных обитателей. Лерочка жила в магазине и её использовали как элемент интерьера. После операции у рептилии начались проблемы с кишечником. Заниматься ей было некому, да и побаивались. Так Лерочку тоже пришлось забрать. «Игуана может прожить 20 лет. То есть, если ты завёл её, то как партнёр должен идти вместе с ней по жизни и уважать, — с улыбкой рассуждает собеседница «Клопс». — Она будет нервничать и ругаться, если с ней неправильно обращаться. С ней нужно поздороваться обязательно по имени, она реагирует на это. Потом нужно погладить и только после этого брать в руки. Каждая рептилия, несмотря на то, что они кажутся бесчувственными, имеет свой характер и отношение к людям. Про тех, кто поступал к нам, многие говорили, что змеи агрессивные. Про варана тоже говорили, что он может и укусить, осторожней с ним. Про игуану сказали, что зуб она кому-то выбила хвостом. У нас таких ситуаций не было. Как к ним относишься, так и они относятся к тебе». В это время Лерочка уже спокойно сидит на руках у Маргариты и закрывает глаза то ли от внутреннего умиротворения, то ли наслаждаясь нежными поглаживаниями.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В «Доме дракона» живёт королевский питон по кличке Принцесса Диана. Её отдали, потому что она перестала есть. У этого вида есть особенность: они могут не есть месяцами, и это норма — если следить за весом и состоянием. «Есть такой бабушкин синдром у людей: они нервничают, когда животное не ест. Из-за этого от неё и отказались», — вздыхает герпетолог.

Красноглазая квакша Хлебушек никогда не ел сам. Маргарита рассказывает, что аккуратно открывает ему рот и засовывает туда вкусного сверчка. Может, ему грустно, но заводить ещё одного пока не решаюсь. У специалистов спрашивала, почему не ест. Они тоже не могут сказать. По условиям всё хорошо — должен есть. Глаза он открывает, чтобы нас напугать. Видите, сеточка? Он через эту сеточку хорошо видит. Он закрывает глаза свои красные, чтобы нам было страшно. Такой товарищ», — с умилением говорит собеседница «Клопс».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Бородатая агама Бусинка — любимица Маргариты. Её оперировали, выхаживали, делали массажи. Сейчас она здорова. Рядом — самец Финик, он находится на передержке, пока хозяин в командировке. У агамы нет нескольких пальцев на лапах: это следствие неправильной линьки или того, что в детстве его держали с другими агамами и те просто откусили Финику пальцы. Его держат в закрытой тряпочкой вольере, потому что при виде Бусинки он начинает волноваться. «Хвост целый, и то хорошо», — подмечает Маргарита.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Реснитчатый геккон-бананоед Милаш попал в центр в довесок к агрессивному варану Жорику. Этот вид всеяден. Юркая маленькая ящерка способна доживать до 20 лет в хороших условиях.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Здесь живут ещё два удава — Гермиона и Розовопузик. Их Маргарита выкупила за 40 тысяч рублей у мужчины, который держал рептилий в подвале. Они были раненые, все в шрамах, а сейчас живут в комфортных террариумах. «Потрогайте, какая тёпленькая», — говорит Маргарита, беря Гермиону на руки. Техасский полоз Марианна — та самая, с которой всё началось. Её считают агрессивным видом, но на деле она никогда никого не обижала. Реагирует на голос. Прежде чем её кормить, нужно пообщаться, повзаимодействовать. Она очень любопытная, ей нужно поползать. С ней говоришь, она на тебя смотрит, реагирует. И после этого Марианна хорошо покушает. Тоже была проблема, что не кушала. Оказывается, вот так общения не хватает», — улыбается Маргарита. Больше всего здесь черепах. Красноухие, среднеазиатская Зина, желтоухий Джеймс с отитом — ухо никак не восстановится, хотя его чистили под наркозом московские ветеринары. Ещё одна черепаха сейчас в клинике: она перестала есть и её кормят через зонд. «Самые сложные физически, — объясняет владелица центра. — Всех надо выловить, помыть, пошкрябать, воду поменять. Тяжелее всего с ними». А ещё здесь живут пауки-птицееды. Их отдали вместе с удавами из подвала. Рядом с ними соседствуют мадагаскарские шипящие тараканы. На вопрос, используются ли они в качестве корма, Маргарита со стеснением отвечает: «Нет, мне их жалко».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Аренда помещения в Малом Васильково обходится в 40 тысяч рублей в месяц. Корм, лекарство, расходники и электричество для обогрева террариумов — до 30 тысяч. Если кому-то из постояльцев нужна операция или срочное лечение, сумма переваливает за 70 тысяч. В декабре, когда центр только зарегистрировался как АНО и начал принимать пожертвования, Маргарита надеялась, что люди будут помогать активнее. «Две-три тысячи мы собираем в месяц. Кто-то 50 рублей скинет, кто-то сто. Как-то полторы тысячи даже», — говорит хозяйка центра. Маргарита работает пять дней в неделю в ветеринарном центре «Добро во благо». Всё, что женщина зарабатывает, уходит на питомцев. Её зарплата, подработки — всё это бесследно исчезает в террариумах, ветеринарных кабинетах и морозилках с кормовыми мышами. Крыс и мышей для змей заказывают из Москвы — в Калининграде они слишком дорогие. Одна партия обходится примерно в 20 тысяч рублей. Морозилка в углу центра забита под завязку. Тараканов-блаптика какое-то время бесплатно давала местная жительница, но это была временная помощь. Один варан съедает 10-15 штук за раз. «Сейчас вот колонии тараканов купила девочка, говорит — буду их разводить. Полгода, говорит, нас не трогайте, они вырастут, чтобы своё было производство», — рассказывает Маргарита. Она пытается выбить льготную аренду или найти что-то поменьше и подешевле. «Во всякие инстанции пишу, чтобы нам какое-то, может, льготное помещение дали. Потому что самое сложное, конечно, аренда — 40 тысяч рублей», — объясняет собеседница «Клопс». Если это случится, Маргарита сможет принимать больше красноухих черепах, сделав нормальный стационар с фильтрацией и обогревом. А ещё в планах проводить экскурсии и, главное, просвещать людей. Чтобы те, кто заводит рептилию поиграть, хотя бы задумывались, что игуана живёт 20 лет, а удав — все 40. Ещё герпетолог планирует развивать небольшую мастерскую при центре. Калининградка делает украшения из эпоксидной смолы, гипса, латуни. Есть даже шахматная доска из сброшенной кожи змей. «Может быть, люди купят поделку и помогут животным. Может быть, так им будет проще помогать, потому что помощь нам очень-очень нужна», — признаётся Маргарита.

По воскресеньям в «Доме дракона» день открытых дверей. Маргарита приезжает убираться: мыть черепах, менять воду, кормить, проверять всех обитателей. И в этот же день любой желающий может прийти и помочь.

Не заводите животных, если вы не готовы их обеспечивать. Если ты завёл животное, то это как ребёнок. Когда ребёнок рождается, ты всё равно хочешь — не хочешь, ты будешь в него вкладываться. Так же и с животным. Ты должен обеспечить ему достойную жизнь: чтобы оно было здоровым, накормленным, чтобы условия подходили. Эмоции проходят в первые недели, а потом это только ответственность и забота», — предостерегает герпетолог.

Если вы хотите помочь АНО «Дом дракона», то в её группе «ВКонтакте» или в Телеграме найдёте информацию о том, в чём центр нуждается на данный момент.