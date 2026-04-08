Лицей «Ганзейская ладья» объявляет о старте приёмной кампании 2026 года

Пятые классы лицея имеют предпрофильную направленность. Ребята на углублённом уровне изучают математику, информатику, английский язык, историю, введение в инженерное конструирование и ряд других предметов, предусмотренных учебным планом.
В десятом классе обучение строится по мини-профилям (5–7 человек в профильной группе), планируется три профиля: информационно-технологический (математика, физика, информатика); гуманитарный (история, обществознание, литература, иностранный язык); естественно-научный (биология, химия).
В программе обучения — индивидуальное психологическое и педагогическое сопровождение, углублённая предметная подготовка, авторские спецкурсы, интенсивы по подготовке к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ, проведение занятий на базе ведущих вузов Калининграда, экскурсии на профильные предприятия.
Приём на обучение в пятый класс осуществляется по итогам психолого-педагогической диагностики, в десятый — по итогам конкурса личных достижений ребёнка: среднего балла аттестата, результатов ОГЭ, грамот и дипломов, подтверждающих призовые места в олимпиадах и иных учебных и внеучебных мероприятиях не ниже муниципального уровня.
Сообщаем также о возможности, в случае успешного прохождения психолого-педагогической диагностики, поступить в 1–4, 6–9 и 11-й классы.
С 1 апреля лицей начинает формирование группы подготовки к школе «Успешный старт» на 2026/27 учебный год.
Занятия проходят по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 17.
Наши преимущества:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности и государственная аккредитация;
- обучение в первую смену (8-е классы во вторую смену);
- малокомплектные классы — до 20 человек, позволяющие выстраивать персонифицированную модель обучения и воспитания;
- индивидуальные образовательные маршруты в основной и старшей школе;
- сетевое взаимодействие с организациями высшего профессионального образования в части реализации отдельных дисциплин и модулей учебного плана;
- непрерывное медицинское и психологическое сопровождение образовательного процесса.
