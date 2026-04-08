erid: 2SDnjcYfwCv

Лицей «Ганзейская ладья» объявляет о старте приёмной кампании 2026 года

Пятые классы лицея имеют предпрофильную направленность. Ребята на углублённом уровне изучают математику, информатику, английский язык, историю, введение в инженерное конструирование и ряд других предметов, предусмотренных учебным планом.

В десятом классе обучение строится по мини-профилям (5–7 человек в профильной группе), планируется три профиля: информационно-технологический (математика, физика, информатика); гуманитарный (история, обществознание, литература, иностранный язык); естественно-научный (биология, химия).

В программе обучения — индивидуальное психологическое и педагогическое сопровождение, углублённая предметная подготовка, авторские спецкурсы, интенсивы по подготовке к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ, проведение занятий на базе ведущих вузов Калининграда, экскурсии на профильные предприятия.

Приём на обучение в пятый класс осуществляется по итогам психолого-педагогической диагностики, в десятый — по итогам конкурса личных достижений ребёнка: среднего балла аттестата, результатов ОГЭ, грамот и дипломов, подтверждающих призовые места в олимпиадах и иных учебных и внеучебных мероприятиях не ниже муниципального уровня.

Сообщаем также о возможности, в случае успешного прохождения психолого-педагогической диагностики, поступить в 1–4, 6–9 и 11-й классы. 

С 1 апреля лицей начинает формирование группы подготовки к школе «Успешный старт» на 2026/27 учебный год.

Занятия проходят по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 17.

Наши преимущества:

  1. лицензия на осуществление образовательной деятельности и государственная аккредитация;
  2. обучение в первую смену (8-е классы во вторую смену);
  3. малокомплектные классы — до 20 человек, позволяющие выстраивать персонифицированную модель обучения и воспитания;
  4. индивидуальные образовательные маршруты в основной и старшей школе;
  5. сетевое взаимодействие с организациями высшего профессионального образования в части реализации отдельных дисциплин и модулей учебного плана;
  6. непрерывное медицинское и психологическое сопровождение образовательного процесса.

Для того чтобы подать заявку на поступление в лицей, необходимо заполнить форму на нашем сайте ganzeilad.ru в разделе «Поступление в лицей».

Подробнее о правилах поступления, стоимости обучения по телефонам:

  1. 8 909 787-02-80, Марта Викторовна (поступление во 2–11-е классы);
  2. 8 916 172-73-09, Наталья Викторовна (поступление в 1-й класс, запись на подготовку к школе «Успешный старт»).
Реклама. АНО «Лицей "Ганзейская ладья"», ИНН 3906385348
