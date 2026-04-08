Лицей «Ганзейская ладья» объявляет о старте приёмной кампании 2026 года

Пятые классы лицея имеют предпрофильную направленность. Ребята на углублённом уровне изучают математику, информатику, английский язык, историю, введение в инженерное конструирование и ряд других предметов, предусмотренных учебным планом.

В десятом классе обучение строится по мини-профилям (5–7 человек в профильной группе), планируется три профиля: информационно-технологический (математика, физика, информатика); гуманитарный (история, обществознание, литература, иностранный язык); естественно-научный (биология, химия).

В программе обучения — индивидуальное психологическое и педагогическое сопровождение, углублённая предметная подготовка, авторские спецкурсы, интенсивы по подготовке к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ, проведение занятий на базе ведущих вузов Калининграда, экскурсии на профильные предприятия.

Приём на обучение в пятый класс осуществляется по итогам психолого-педагогической диагностики, в десятый — по итогам конкурса личных достижений ребёнка: среднего балла аттестата, результатов ОГЭ, грамот и дипломов, подтверждающих призовые места в олимпиадах и иных учебных и внеучебных мероприятиях не ниже муниципального уровня.