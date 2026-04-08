Андрей Кропоткин побывал на открытии обновлённого мемориала на Комсомольской в Калининграде

В Калининграде после реконструкции открылся мемориальный комплекс на улице Комсомольской, в торжественном возложении цветов поучаствовал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».



«К 9 апреля — знаковой дате, которую в этом году Калининград отметит вместе со всей страной, здесь завершились масштабные работы по благоустройству. Специалисты провели комплексную реставрацию мемориала: обновили декоративную отделку и привели в порядок гранитные плиты. На прилегающей территории обустроили пешеходные дорожки, установили новые скамейки и урны, создали зоны для тихого отдыха», — отметил Андрей Кропоткин.



На обновлённом комплексе увековечены имена 586 погибших солдат и офицеров. Среди них — три Героя Советского Союза: гвардии старший лейтенант Владимир Михайлов, младший лейтенант Андрей Яналов и младший сержант Гай Гологденский. Мемориал был открыт в 1969 году.

Рядом находится зелёный сквер площадью более 600 кв. метров. Участники памятного митинга посадили ещё несколько деревьев, присоединившись к акции «Сад памяти».