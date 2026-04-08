Полвека в обнимку: пара из Калининграда повторила фото у Кафедрального собора через 54 года

Фото: архив семьи Бурыкиных

Супруги из Калининграда повторили кадр 1972 года, где они, обнявшись, смотрят на руины Кафедрального собора. Семья Бурыкиных рассказала «Клопс», как складывалась их жизнь между этими снимками.

«Первый кадр был сделан случайно. Мы только поженились, и к мужу в гости приехал сослуживец по срочной службе из Риги. Была весна, мы гуляли по острову. А второй кадр — уже постановка. Нас в той же позе снял мой двоюродный брат в этом году», — рассказывает Ирина Бурыкина.

Так Кафедральный собор выглядел изнутри в 1972 году. Фото: архив семьи Бурыкиных

Ирина работала в ателье. С будущим супругом Николаем она познакомилась на танцах в легендарной «Бочке» (сейчас это Дом молодёжи), которая принадлежала бондарно-тарному комбинату. «В клуб при заводе Коля ходил ещё ребёнком, играл там в кукольном театре и даже засветился в газетной заметке тех лет», — говорит Ирина.

Вырезка из газеты, 1963 год. Фото: архив семьи Бурыкиных

Бондарно-тарный комбинат стал первым местом работы Николая. У предприятия был свой клуб с бесплатными кружками, хором и футбольной командой. «Завод имел турбазу на Куршской косе, свои домики. Отдыхали по выходным, стоимость суток — 20 копеек. Было ещё своё подсобное хозяйство с коровами, свиньями», — вспоминает калининградка.

Несколько лет семья прожила в Коми. Потом вернулись на родину, получили жильё. «Больше 50 лет вместе и счастливы, несмотря ни на какие трудности. У нас есть дочь, внук и правнук», — говорит калининградка. Семья увлекается краеведением и фотографией. Ирина и Николай обожают своих кошек Висту и Асю и устраивают им фотосессии в причудливых платьях.

Фото: архив семьи Бурыкиных