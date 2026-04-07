Журналисты вручат Талалаеву «Серебряную лань»

Спортивные журналисты назвали наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева лучшим тренером 2025 года. Специалист удостоен престижной премии «Серебряная лань».

Лучших спортсменов, команды и тренера определяют по итогам голосования среди 300 спортивных журналистов России. Пока организаторы лишь объявили лауреатов. О порядке и месте проведения торжественной церемонии объявят дополнительно.

Наряду с главным тренером балтийцев награду получат: хоккеист Александр Овечкин, фехтовальщица Яна Егорян, пловцы Климент Колесников и Евгения Чикунова. Лучшей командой эксперты назвали футбольный клуб «Краснодар».