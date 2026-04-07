В Калининграде открыли обновлённый мемориал на Комсомольской (фото)

На ул. Комсомольской в Калининграде после реконструкции открыли мемориал советским воинам. На торжественной церемонии во вторник, 7 апреля, побывали журналисты «Клопс».

Митинг приурочили к 81-й годовщине взятия города-крепости. В этом году 9 апреля впервые официально отмечается, как памятная дата — День героического штурма и взятия Кёнигсберга.

На обновлённом комплексе увековечены 586 имён погибших солдат и офицеров. Среди них — три Героя Советского Союза: гвардии старший лейтенант Владимир Михайлов, младший лейтенант Андрей Яналов и младший сержант Гай Гологденский. Мемориал был открыт в 1969 году.

«81 год назад был взят Кёнигсберг и началась новая страница в жизни всей страны. Мы гордимся нашим регионом, который развиваем благодаря подвигу героев, отдавших жизни за Родину. Сегодня мы открываем обновлённый мемориальный комплекс, который станет местом притяжения для молодёжи и всех, кто чтит память», — сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

По словам директора филиала «Объединённой службы заказчика» в Калининграде Игоря Богатырёва, «это место, куда каждый может прийти с детьми и внуками, прочитать имена на плитах и рассказать историю тех дней». По словам чиновника, во время работ строители обнаружили склад боеприпасов, чтобы не тревожить захоронение, пришлось отказаться от глубоких раскопок.

«Каждое 9 апреля и 9 мая мы приходим к памятникам и чтим тех, кто подарил нам наш город. В школах проходят уроки, где вспоминают события тех лет и имена героев», — напомнила о значении памятных дат для калининградцев глава городской администрации Елена Дятлова и добавила, что в год 80-летия Калининградской области в городе приводят в порядок мемориалы и братские могилы.

Участник специальной военной операции, Герой России Андрей Козлов подчеркнул, что память о подвиге солдат имеет значение для всей страны.

«Наши предки заплатили огромную цену за нашу свободу и за то, чтобы этот регион стал российским. Наш долг — не допустить обратного», — считает ветеран боевых действий.

Участники церемонии возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Горожанам, пришедшим на митинг, предложили присоединиться к акции «Сад Победы» и принять участие в благоустройстве территории мемориала.