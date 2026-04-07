Несмотря на холодные ночи, активность клещей в Калининградской области растёт на глазах (фото)

В Калининградской области активность клещей растёт высокими темпами, несмотря на холодные ночи. Об этом рассказал «Клопс» Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад».

В понедельник, 6 апреля, эколог проводил наблюдения за членистоногими в Багратионовском районе. В смешанном лесу, по его словам, зафиксирована активность 35 особей на флаго-час (количество клещей, собранных за час на специальном отрезке ткани). Всего неделю назад этот показатель достигал только 13 экземпляров, а в середине марта (в Гурьевске) не превышал 5-7 штук.

Такая динамика в целом нормальна для этого вида, хотя начало активности и задержалось немного из-за затяжной зимы.

«И сейчас клещи вынуждены активно пробуждаться, — пояснил Евгений Волчев. — Им нужно завершить свои биологические циклы. Питаться, спариваться... Процесс получился не растянутым по времени, а интенсивным».

Он подчеркнул, что иксодидам не мешают даже ночные холода — почва всё равно успевает прогреться. У земли температура воздуха бывает на градус теплее, чем в метре от неё.

«Вчера температура верхнего слоя почвы в лесу была восемь градусов, — говорит Волчев. — Этого уже вполне достаточно».