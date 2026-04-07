Реестр региональных брендов Калининградской области: что это, как попасть и какие даёт преимущества для бизнеса

В Калининградской области продолжается формирование реестра региональных брендов — официального перечня местных производителей, создаваемого в рамках программы поддержки и продвижения региональных брендов на 2023–2026 годы. Инициатива направлена на развитие малого и среднего бизнеса и повышение узнаваемости продукции региона на российском и внешних рынках.

Под реестром понимается системный инструмент государственной поддержки, в который включаются бренды, связанные с производством на территории региона и обладающие оформленным товарным знаком. При рассмотрении учитывается, насколько продукт отражает локальную специфику, — через дизайн, упаковку или позиционирование.

Такой подход позволяет одновременно формировать узнаваемый пул региональных брендов и выстраивать для них адресную поддержку.

Ключевое условие участия — соответствие требованиям к субъектам МСП и ведение деятельности в Калининградской области. Также необходим зарегистрированный товарный знак и соблюдение обязательных норм, включая разрешительную документацию. Дополнительно оцениваются оригинальность продукта и наличие региональной айдентики.

Включение в реестр даёт доступ к расширенным мерам поддержки. Основной акцент сделан на продвижении: предусмотрено софинансирование до 95% затрат на маркетинговые и коммуникационные инструменты. В числе доступных направлений — создание аудио- и видеоматериалов, размещение в СМИ, разработка фирменного стиля, запуск сайта, подготовка рекламной продукции. Отдельный блок связан с развитием продукта: предприниматели могут получить поддержку в вопросах сертификации, стандартизации и патентования. Это расширяет возможности для роста и выхода на новые рынки.

Заявка подаётся через онлайн-форму.

Решение о включении принимает комиссия. Срок рассмотрения — до 30 календарных дней с момента подачи анкеты. Центр «Мой бизнес» в данном процессе выполняет координационную и консультационную функцию.

По состоянию на конец марта в реестр включены 24 предпринимателя. Актуальный перечень доступен на официальном сайте.

Существуют ограничения по видам продукции: в реестр не включаются бренды, связанные с табачными изделиями, оружием и сырьевыми товарами.

Координацией занимается Центр поддержки малого и среднего предпринимательства, входящий в экосистему Центра «Мой бизнес». Работа ведётся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», ориентированного на развитие предпринимательской среды и повышение устойчивости регионального бизнеса.