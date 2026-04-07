В Калининградской области к концу недели ударят заморозки до -5 градусов

Во второй половине недели в регионе по ночам ожидаются заморозки, тогда как днём воздух будет постепенно прогреваться. Таким прогнозом поделились в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» во вторник, 7 апреля.

В четверг и пятницу в регионе будет господствовать антициклон, который протянется над севером Европы. Из-за прихода арктического воздуха ночью в четверг похолодает до -3...-5, в пятницу — до -6...-7. Заморозки до -1...-4 ожидаются и в выходные.

С четверга ветер должен ослабеть до слабого или умеренного. Днём к выходным воздух прогреется до +9...+13 в Калининграде и по области, а на побережье — до +6...+9. Сильных осадков синоптики не ждут, чаще будут прояснения. В субботу и воскресенье не исключаются локальные дожди.

«А вот на следующей неделе по мере прогрева воздушной массы в антициклоне есть перспективы установления тепла до +15 днём и выше. <...> Повышается вероятность тепла где-то к середине месяца», — говорится в прогнозе.