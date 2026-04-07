На Летнем озере в Калининграде снова начался массовый мор голубей (фото)

На Летнем озере в Калининграде снова начался массовый мор голубей. Об этом сообщают «Клопс» горожане, живущие на соседних улицах.
Тушки погибших птиц на берегу водоёма калининградцы начали находить в понедельник, 6 апреля. Особенно много их, как и во время осеннего такого же случая, неподалёку от улицы Автомобильной — очевидица Полина за несколько минут на одном крохотном пятачке у пристани насчитала восемь штук. И это не предел.
«Гулял вчера вокруг озера часов в двенадцать, — рассказывает местный житель Максим Т. — Удивился: лежит голубь, просто будто спит. Пошёл дальше — а там их штук тридцать таких и вдобавок утка. В разных местах, кто у скамейки, кто в траве, все одинаково — на животе и крылья чуть в сторону. Рядом ходили чайки и другие птицы, но никто их даже не касался».
Осенью люди предполагали, что птицу кто-то травит. Сейчас очевидцы делают такие же предположения. Максим даже заметил на берегу «кучку чего-то странного» — ворох небольших то ли палочек , то ли обрывков ленты ярко-оранжевого цвета.
«Если бы это был вирус — на Пеньковом озере, наверное, то же самое было бы, а там я такого не наблюдал», — говорит мужчина.
Живых птиц, по мнению местных жителей, стало заметно меньше. Они опасаются, что пострадать могут и лебеди, и утки, и другие виды, которые обитают на Летнем.
В октябре городские власти сообщали «Клопс», что взяли тушки павших голубей на экспертизу, но результаты исследования так и не были обнародованы. Редакция отправила в администрацию Калининграда запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
В 2025 году мор голубей начался на Летнем озере и быстро распространился по округе, птиц находили во дворах жилых домов и даже возле ЦГБ.