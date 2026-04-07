На Летнем озере в Калининграде снова начался массовый мор голубей (фото)

На Летнем озере в Калининграде снова начался массовый мор голубей. Об этом сообщают «Клопс» горожане, живущие на соседних улицах.

Тушки погибших птиц на берегу водоёма калининградцы начали находить в понедельник, 6 апреля. Особенно много их, как и во время осеннего такого же случая, неподалёку от улицы Автомобильной — очевидица Полина за несколько минут на одном крохотном пятачке у пристани насчитала восемь штук. И это не предел.

«Гулял вчера вокруг озера часов в двенадцать, — рассказывает местный житель Максим Т. — Удивился: лежит голубь, просто будто спит. Пошёл дальше — а там их штук тридцать таких и вдобавок утка. В разных местах, кто у скамейки, кто в траве, все одинаково — на животе и крылья чуть в сторону. Рядом ходили чайки и другие птицы, но никто их даже не касался».