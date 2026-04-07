В Калининграде расширят перекрёсток Невского с Краснокаменной

Власти Калининграда собираются расширить перекрёсток улиц Невского и Краснокаменной. Об этом «Клопс» сообщили в администрации.

Планируется добавить поворотные полосы: правую — со стороны центра, левую — от въезда в город. Сейчас машинам приходится маневрировать у светофора, где дорога сужается. После расширения перекрёстка этой проблемы не будет, а движение ускорится.

Конкретные сроки реконструкции пока не называются. Зато стало известно, когда обновят соседний перекрёсток на Невского — Дадаева. Власти нашли подрядчика. Предстоит перенести пешеходный переход чуть ближе к площади Василевского, расширить выезд с улицы Дадаева и подключить светофор. Также сделают дополнительную полосу для левого поворота с Невского на Дадаева и изменят схему движения на парковке у банка. Машины и пешеходы больше не будут пересекаться.

Аукцион выиграла компания «Инпэкс». Дорожники уже приступили к подготовительным работам. Основная фаза начнётся в самое ближайшее время. На реконструкцию направят около 15 млн рублей. Завершить её необходимо в 2026 году.