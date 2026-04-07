До конца апреля с дорог Калининградской области уберут всю зимнюю грязь — губернатор

В Калининградской области до конца апреля с дорог должны убрать грязь и мусор, которые остались после зимы. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале во вторник, 7 апреля.

Глава региона отметил, что сейчас на уборку вывели максимум техники и рабочих подрядных организаций. Параллельно в области идёт ямочный ремонт: дорожники уже залатали около 12 тысяч м2 покрытия. За год такие работы должны провести примерно на 400 тысячах «квадратов».

«Подрядчики также занимаются обочинами, проводят грейдирование и подсыпку гравийных дорог. Приводят в порядок автобусные остановки, где это необходимо. Уже приступили к ремонту региональных дорог Фурмановка–Ватутино–Садовое–Шатурское и Свобода–Юдино–Заозерное–Южное. Основной этап работ по всем объектам стартует в мае. Всего отремонтируем 120 км», — заявил Беспрозванных.

12 муниципалитетов получили из областного бюджета 2,8 млрд рублей на ремонт, строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры. В первую очередь деньги направят на подъезды к школам, детским садам, больницам и другим социальным учреждениям.