В Калининграде мужчину с крупным долгом перед детьми объявили пропавшим без вести, а после нашли на СВО

Калининградец с крупным долгом по алиментам, которого несколько лет считали без вести пропавшим, вышел на связь спустя шесть лет. Об этом областное управление ФССП сообщает во вторник, 7 апреля.

Исполнительное производство находилось у приставов с 2018 года. Суд обязал мужчину перечислять часть дохода на содержание двоих детей: дочери 2003 года рождения и сына 2013-го.

«Гражданин уклонялся от уплаты алиментов и от общения с приставами. В 2019 году мужчину объявили в розыск, а затем и вовсе признали без вести пропавшим», — рассказали в ведомстве.

Осенью 2025 года калининградец неожиданно объявился и через госуслуги сообщил, что подписал контракт с Минобороны и уехал в зону СВО. Приставы определили сумму долга и передали данные в единый расчётный центр для удержания текущих алиментов на младшего ребёнка. Все обязательства мужчина закрыл одним платежом в 1,4 млн рублей.