Деньги на вкладе не просто лежат — они обесцениваются: как сохранить и приумножить капитал в понятном активе

Первое правило инвестиционного клуба К8 — знать разницу между инвестициями в актив и пассив.
Мы предлагаем вам модель курортного бизнеса, который не только принесёт доходность до 40% годовых, но и станет надёжным инвестиционным активом и наследием вашей семьи.
Впервые в Янтарном регионе и в России — премьера нового уникального продукта в линейке проектов от К8.
И да, вы узнаете об этом первыми.
«К8 Курорт». Ваша курортная недвижимость — ваш курортный бизнес.
Инвестиционные апартаменты с синергией двух источников дохода:
- капитализации: рост стоимости объекта выше рыночной;
- операционного дохода от курортного бизнеса.
И ключевое здесь — система инфраструктуры, которая генерирует поток и деньги:
- 5-звёздочная гостиница;
- санаторий с более чем 400 процедурами и центром реабилитации;
- медицинский центр, где можно сделать более чем 1000 анализов;
- спа-комплекс с инфинити-бассейном;
- хилинг-парк — оздоровление через специальные практики;
- рестораны для завтраков, банкетов и деловых встреч;
- закрытый клуб владельцев недвижимости К8 — инфраструктура только для резидентов.
И многое другое, с чем рекомендуем ознакомиться в презентации.
Это именно та инфраструктура, которая обеспечивает круглогодичный спрос, а значит — загрузку и доходность.
Далее вы выбираете, как заходить:
- ипотека от 5,4% — понятный инструмент для системных инвесторов;
- первый взнос от 1,9 млн, остальное — в рассрочку на 5 лет без процентов;
- формат 224 000 ₽/мес — когда актив покупается без перегрузки по денежному потоку;
- рассрочка без первого взноса на 2 года без процентов — ежемесячные платежи выше, но не требуется накопление и не нужно забирать деньги из бизнеса;
- ипотека от 0,11% на год — для тех, кто любит играть на максимуме, с возможностью дальнейшего перекредитования и сохранения выгоды;
- или максимальная скидка до 10,9 млн при 100%-й оплате (например, «Русь 1») — для тех, кто играет по-крупному.
* Указанные цифры доходности и окупаемости являются расчётными и прогнозными. Расчёт выполнен по состоянию на апрель-2026. Реальная доходность может отличаться от расчётной и зависит от множества факторов, включая рыночную конъюнктуру, расходы на содержание объекта (налоги, ремонт, коммунальные платежи), а также возможные периоды простоя. Данный расчёт не является гарантированным и не представляет собой финансовую рекомендацию. Расчёт выполнен на примере апартамента гостиничного комплекса «Балтийская Резорт» по адресу: г. Светлогорск, Балтийская ул., 34.
