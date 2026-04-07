В аэропорту Калининграда задерживаются 14 рейсов из-за закрытого неба в Ленинградской области. Информация об этом опубликована на онлайн-табло Храброво во вторник, 7 апреля.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полётов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в официальном сообщении Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов и пассажиров. На 6:30 в Храброво сообщили об 8 отложенных рейсах. 7 из них должны будут отправиться с задержкой в Москву, ещё один борт — в Самару. Не смогут приземлиться в Калининграде вовремя пассажиры пяти лайнеров из столичного Шереметьево и аэропорта Перми.