В Калининградской области за год средняя номинальная зарплата выросла на 13,7%

В Калининградской области в январе 2026 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 78,8 тысячи рублей. По сравнению с январём 2025-го она выросла на 13,7%, сообщает Калининградстат.

При этом показатель на 23,5% меньше декабрьского. Это объясняется тем, что в конце года работники в среднем получили 102,7 тысячи рублей — это годовые премии, бонусы, а также зарплата за январь, выплаченная вперёд.

Что касается реальной заработной платы, рассчитанной с учётом индекса потребительских цен, то по сравнению с январём 2025 года она выросла на 5,4%, а по сравнению с декабрём сократилась на 24,3%.

Больше всех в регионе получают работники, занятые в финансах и страховании. В январе им выплатили 146,1 тысячи рублей, что выше, чем в среднем по области, на 85,4%.

Меньше всего зарабатывают работники административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг. Их зарплата на 32,5% ниже среднеобластной. В число аутсайдеров также вошли работники образования. Их зарплата оказалась на 16,7% меньше, чем в среднем по региону.