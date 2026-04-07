15 фишек Минска, которые могли бы пригодиться Калининграду: фоторепортаж «Клопс»

Ссылка Минск — это удобный для жителей город с продуманной инфраструктурой. Калининграду есть чему поучиться у белорусской столицы, где есть все виды общественного транспорта, включая метро. Чем удивил Минск транспортного обозревателя «Клопс» — в нашем специальном репортаже. 1. Системная работа общественного транспорта В Минске маршрутная сеть продумана так, что пересадки и ожидания легко прогнозируемы. В Калининграде, к сожалению, не всегда можно быстро понять, как сесть на нужный транспорт, и не все маршруты логично пересекаются. Минские автобусы не нужно ждать по полчаса, а чтобы попасть в соседний район, не обязательно ехать через центр.

2. Чёткие границы В Минске чётко разграничены проезжая часть, пешеходные зоны и дворы. Это даёт понимание, где и как передвигаться. Столица Беларуси славится непрерывными и удобными тротуарами. Минск активно устраняет бордюры, делая улицы доступными для людей с ограниченными возможностями. В Калининграде часто бывает так, что после ремонта одни бровки срезаны, а другие остаются высокими, как, например, у ТЦ «Мега» на Озерова. В Калининграде они часто прерываются, а пешеходы вынуждены пересекать проезжую часть в опасных местах.

3. Велозебры Практически с каждым пешеходным переходом соседствует велопереезд. Все пользователи СИМ могут пересекать проезжую часть, не спешиваясь. В Минске, помимо электросамокатов, по всему городу множество электровелосипедов. На широких улицах участникам движения удаётся разойтись, при этом никто не сигналит пешеходам в спину, даже если кто-то из них зашёл на велодорожку. Точки её пересечения с тротуарами обозначены разметкой — переходами. Это подчёркивает приоритет пешехода.



4. Парковая инфраструктура В Минске огромное количество ухоженных парков (парк Челюскинцев, парк Горького, Лошицкий парк), которые интегрированы в городскую среду лучше, чем зелёные зоны Калининграда.

5. Дизайн-код вывесок Власти Минска строго контролируют, чтобы реклама не портила архитектуру зданий. В Калининграде, особенно за пределами Ленинского проспекта, визуальный мусор на вывесках часто портит вид.

6. Работа ливнёвок Минск быстро справляется с проливными дождями. Калининград, особенно в исторических районах, часто затапливает из-за забитых ливнёвок.

7. Вечерняя иллюминация Минск славится архитектурной подсветкой, которая делает город ярким и привлекательным вечером и ночью. В Калининграде тоже используют этот приём, но не везде.

8. Состояние фасадов в спальных районах Минск активно проводит термореновацию панельных домов, что не только повышает эффективность отопления, но и придаёт зданиям опрятный вид. В Калининграде фасады часто выглядят неухоженно.

9. Проверки на вокзале На железнодорожном вокзале в Минске багаж пассажиров не проверяют, в отличие от Калининграда.

10. Отсутствие хаотичной застройки В Минске строже соблюдается генплан: новые дома реже втискиваются в историческую застройку. Надо отдать должное — в Калининграде в последние годы тоже не так часто применяют эту практику, а на месте снесённых зданий стараются создавать общественные пространства.

11. Автобусы-гармошки В Минске активно используют автобусы-гармошки на загруженных направлениях. Например, маршрут №100 проходит через центр и напрямую соединяет два самых отдалённых района. Он проходит по крупным улицам, чтобы перевезти как можно больше пассажиров. В Калининграде часто ссылаются на то, что такие автобусы не смогут проехать по узким дорогам, однако когда-то такой транспорт ходил и у нас. Кроме того, маршрут можно организовать так, чтобы не затрагивать маленькие улочки. Было бы желание.

12. Выделенные полосы для общественного транспорта В Минске выделенка есть на основных дорогах, а трамваи всегда едут по своей полосе. Сами выделенки часто в центре улицы, где есть платформы для высадки и посадки пассажиров. Люди переходят проезжую часть по пешеходному переходу — никаких метаний между машинами нет. В Калининграде также применяют эту практику, но количество и качество выделенных полос оставляют желать лучшего.

13. Платные парковки Минск активно развивает систему платных стоянок без шлагбаумов. Тем, кто не платит, пешие операторы выписывают штрафы. В Калининграде проблема с парковкой остаётся актуальной.

14. Пешеходные переходы В Минске зебры обустраивают там, где есть интенсивный пешеходный поток, а не там, где удобнее водителям. Регулируемый переход может находиться в нескольких метрах от нерегулируемого. Правда, сказать, что Минск — рай для пешеходов, нельзя: в городе продолжают активно строить подземные переходы, а некоторые наземные убирают. Другой важный фактор — длинные светофоры для пересекающих улицу людей. Калининградцам часто приходится чуть ли не бежать, чтобы успеть перейти проезжую часть. Российские нормативы при этом защищают права пешеходов, в том числе маломобильных.

15. Запрет на ночные мотопокатушки Движение мотоциклов ночью в некоторых местах ограничено дневным временем. Над дорогами размещены специальные знаки и время их действия. Калининградцы не раз пытались добиться от властей урегулирования этого вопроса, но ничего не вышло: двухколёсные продолжают гонять по ночам, мешая спать.