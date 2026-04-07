На 50 улицах Калининграда расставят ловушки для моли

Власти Калининграда планируют заключить контракт на установку феромонных ловушек и клейких поясов против минирующей моли, которая губит каштаны. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо закупить 1 642 таких приспособлений. На эти цели выделяется 3,9 млн рублей.

Как отмечено в проектной документации, «ловчие пояса необходимо менять по мере загрязнения и утраты эффективности». Снимут их в октябре «после последней генерации бабочек каштановой минирующей моли».

Защиту разместят на 50 улицах. Больше всего ловушек появится на:

Фестивальной аллее,

Пролетарской,

Каштановой аллее,

Сергеева,

Московский проспекте,

Куйбышева.

В прошлом году средства на спасение каштанов не выделялись.