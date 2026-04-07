На 50 улицах Калининграда расставят ловушки для моли

На 50 улицах Калининграда расставят ловушки для моли - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Власти Калининграда планируют заключить контракт на установку феромонных ловушек и клейких поясов против минирующей моли, которая губит каштаны. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо закупить 1 642 таких приспособлений. На эти цели выделяется 3,9 млн рублей. 

Как отмечено в проектной документации, «ловчие пояса необходимо менять по мере загрязнения и утраты эффективности». Снимут их в октябре «после последней генерации бабочек каштановой минирующей моли». 

Защиту разместят на 50 улицах. Больше всего ловушек появится на: 

  • Фестивальной аллее, 
  • Пролетарской, 
  • Каштановой аллее,
  • Сергеева,
  • Московский проспекте,
  • Куйбышева.

В прошлом году средства на спасение каштанов не выделялись. 

