Три недели на природе: сколько стоит отдых в детских лагерях Калининградской области

В Калининградской области 11 апреля стартует продажа путёвок в детские лагеря. Сколько стоит смена, где предлагают отдохнуть и кому положены льготы, разбирался «Клопс».

Фото: архив «Клопс»
Три недели на природе: сколько стоит отдых в детских лагерях Калининградской области - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Три недели на природе: сколько стоит отдых в детских лагерях Калининградской области - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

1. Какие лагеря откроются?

На сайте горадминистрации размещена информация о загородных оздоровительных центрах и палаточных лагерях. Данные постоянно дополняются. 

Светлогорск

  1.  «Мечта» 
  2. «Огонёк»
  3.  Центр имени В. Терешковой 
  4. Лагерь имени Гайдара
  5. Спортивный лагерь
  6. «Военно-патриотический центр «Авангард»

Зеленоградск

  1. «Бригантина»
  2. Лагерь им. Лёни Голикова 
  3. Палаточный лагерь «Остров приключений»
  4. Палаточный лагерь в посёлке Грачёвка

Куршская коса

  1. «Алые паруса»
  2. Палаточный лагерь «Алые паруса»

Виштынец

  1. «Жемчужина»

Набор детей ведётся и в другие лагеря области:

  1. «Чайка» (Ладушкин)
  2. Центр одарённых детей (Ушаково)
  3. Палаточный лагерь «Формула оптимизма» (посёлок Краснополянское под Черняховском)
Фото: архив «Клопс»
Три недели на природе: сколько стоит отдых в детских лагерях Калининградской области - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Сколько стоит путёвка?

Стандартная трёхнедельная смена стоит от 45 990 рублей — в такую сумму обойдётся отдых в «Чайке» и центре имени В. Терешковой. Самая высокая стоимость — за отдых на Куршской косе и в некоторых центрах Светлогорска — чуть выше 49 тысяч. За эти деньги детей обязуются кормить не менее 5 раз в день и всячески развлекать. 

Немного дешевле отдых в палаточных лагерях. Неделя в «Алых парусах» обойдётся в 16 485 рублей. «Формула оптимизма» под Черняховском стоит 8 000 за неделю, а провести 5 дней в Грачёвке — 7 000 рублей. Организаторы обещают, что палатки будут глэмпингового типа, то есть повышенной комфортности. 

Как купить путёвку?

Создан единый сервис подачи заявок на приобретение путёвок в загородные центры — пока он работает в тестовом режиме. Продажи стартуют 11 апреля. Нужно пройти регистрацию, заполнить анкету, выбрать центр отдыха и смену. От вас потребуется ввести данные о ребёнке: ФИО, СНИЛС, номер паспорта или свидетельства о рождении. Важно оплатить отдых в течение пяти дней, иначе заявка аннулируется. 

Кому положены льготы?

  1. Детям участников специальной военной операции. У них есть право на первоочередное предоставление места. 
  2. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 
  3. Ребятам из семей в трудной жизненной ситуации. 

Уточнить о льготах калининградцам можно в «Центре социальной поддержки населения»: тел. 8-800-201-39-00, доб. 3.

Жителям других муниципалитетов нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства ребёнка.

В этом году в Калининградской области будут работать 360 лагерей, большинство из них — пришкольные. В списке также 13 загородных, 65 лагерей труда и 8 палаточных.

