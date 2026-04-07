Три недели на природе: сколько стоит отдых в детских лагерях Калининградской области

В Калининградской области 11 апреля стартует продажа путёвок в детские лагеря. Сколько стоит смена, где предлагают отдохнуть и кому положены льготы, разбирался «Клопс».
1. Какие лагеря откроются?
На сайте горадминистрации размещена информация о загородных оздоровительных центрах и палаточных лагерях. Данные постоянно дополняются.
Светлогорск
- «Мечта»
- «Огонёк»
- Центр имени В. Терешковой
- Лагерь имени Гайдара
- Спортивный лагерь
- «Военно-патриотический центр «Авангард»
Зеленоградск
- «Бригантина»
- Лагерь им. Лёни Голикова
- Палаточный лагерь «Остров приключений»
- Палаточный лагерь в посёлке Грачёвка
Куршская коса
Виштынец
Набор детей ведётся и в другие лагеря области:
- «Чайка» (Ладушкин)
- Центр одарённых детей (Ушаково)
- Палаточный лагерь «Формула оптимизма» (посёлок Краснополянское под Черняховском)
Сколько стоит путёвка?
Стандартная трёхнедельная смена стоит от 45 990 рублей — в такую сумму обойдётся отдых в «Чайке» и центре имени В. Терешковой. Самая высокая стоимость — за отдых на Куршской косе и в некоторых центрах Светлогорска — чуть выше 49 тысяч. За эти деньги детей обязуются кормить не менее 5 раз в день и всячески развлекать.
Немного дешевле отдых в палаточных лагерях. Неделя в «Алых парусах» обойдётся в 16 485 рублей. «Формула оптимизма» под Черняховском стоит 8 000 за неделю, а провести 5 дней в Грачёвке — 7 000 рублей. Организаторы обещают, что палатки будут глэмпингового типа, то есть повышенной комфортности.
Как купить путёвку?
Создан единый сервис подачи заявок на приобретение путёвок в загородные центры — пока он работает в тестовом режиме. Продажи стартуют 11 апреля. Нужно пройти регистрацию, заполнить анкету, выбрать центр отдыха и смену. От вас потребуется ввести данные о ребёнке: ФИО, СНИЛС, номер паспорта или свидетельства о рождении. Важно оплатить отдых в течение пяти дней, иначе заявка аннулируется.
Кому положены льготы?
- Детям участников специальной военной операции. У них есть право на первоочередное предоставление места.
- Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
- Ребятам из семей в трудной жизненной ситуации.
Уточнить о льготах калининградцам можно в «Центре социальной поддержки населения»: тел. 8-800-201-39-00, доб. 3.
Жителям других муниципалитетов нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства ребёнка.
В этом году в Калининградской области будут работать 360 лагерей, большинство из них — пришкольные. В списке также 13 загородных, 65 лагерей труда и 8 палаточных.