17:55

Кропоткин наградил призёров детско-юношеского фестиваля «Легенды Янтарного края»

  1. Калининград
Автор:
Кропоткин наградил призёров детско-юношеского фестиваля «Легенды Янтарного края»
Фото: пресс-служба регионального парламента

Калининградские школьники поучаствовали в городском фестивале «Легенды Янтарного края», приуроченном к 80-летию Калининградской области. Победителей во вторник, 7 апреля, поздравил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

«Фестиваль объединил 14 образовательных организаций Калининграда и детскую библиотеку имени Юрия Иванова. Ученики с первого по 11-й класс представили работы в четырёх номинациях», — рассказал Кропоткин.

Награждение проходило в школе №46. Всем призёрам и победителям фестиваля вручили новую книгу Андрея Кропоткина «Калининград. Россия». 

В марте председатель регионального Заксобрания Андрей Кропоткин представил десятую по счёту книгу об истории региона.

494
Городские праздники