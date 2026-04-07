Кропоткин наградил призёров детско-юношеского фестиваля «Легенды Янтарного края»

Калининградские школьники поучаствовали в городском фестивале «Легенды Янтарного края», приуроченном к 80-летию Калининградской области. Победителей во вторник, 7 апреля, поздравил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

«Фестиваль объединил 14 образовательных организаций Калининграда и детскую библиотеку имени Юрия Иванова. Ученики с первого по 11-й класс представили работы в четырёх номинациях», — рассказал Кропоткин.

Награждение проходило в школе №46. Всем призёрам и победителям фестиваля вручили новую книгу Андрея Кропоткина «Калининград. Россия».