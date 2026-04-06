«Танки», банки и почта: россияне жалуются на глобальный сбой интернет-сервисов

Россияне вечером 6 апреля жалуются на массовые сбои в работе сайтов и сервисов игровых платформ, банков, операторов сотовой связи и госуслуг. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Проблемы с доступом имеют клиенты «Сбера», «Альфа-банка», «Газпромбанка», «Ростелекома», t2, Okko, «Госуслуг» и «Мира танков».

В Калининграде наибольшее число обращение связанно с сервисом Discord — 31%. Сбой в работе «Ростелекома» обнаружили 15% пользователей, при этом проблемы с доступом имеются в 30 городах страны. 9% калининградцев не могут воспользоваться электронной почтой Mail.ru.



