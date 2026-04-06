Калининградским донорам напомнили о льготах на проезд в городском транспорте

Калининградские доноры имеют право на льготный проезд на всех видах городского транспорта. Об этом добровольцам напомнили в мэрии в понедельник, 6 апреля.

«Почётные доноры СССР и России имеют право льготного проезда при оплате проезда с использованием льготной транспортной карты «Волна Балтики». Месячный проездной стоит 1 000 рублей», — уточнили в городской администрации.